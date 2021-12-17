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Владимир Путин поздравил папу римского Франциска с 85-летием

Общество
Владимир Путин поздравил папу римского Франциска с 85-летием
wikipedia.org  /  Jeffrey Bruno / CC BY-SA 2.0

Москва, 17 декабря. Президент России Владимир Путин направил папе римскому Франциску поздравительную телеграмму по случаю 85-летия понтифика.

Глава государства в своем послании отметил большой личный вклад Франциска в укрепление российско-ватиканских связей. Текст телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля.

«Ваше Святейшество, примите сердечные поздравления по случаю 85-летия. Трудно переоценить ваш личный вклад в развитие отношений между Русской православной и Римско-католической церквями, в укрепление российско-ватиканских связей», — подчеркнул Путин.

Также российский лидер направил папе римскому скульптурный портрет русского писателя Федора Достоевского, с творчеством которого понтифик хорошо знаком. Кроме того, Путин пожелал Франциску здоровья, благополучия и неизменных успехов.

Папа римский Франциск ранее выразил готовность встретиться с Патриархом Кириллом в Москве. Это может стать первой поездкой папы в российскую столицу.

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