Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 декабря 12:59
12:59
Происшествия
Один человек пострадал при взрыве газа в махачкалинском салоне красоты
12:58
Спорт
Международный союз конькобежцев объявил об отмене финала Гран-при по фигурному катанию
12:57
Общество
Первая партия вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона-Н» выпущена в гражданский оборот
12:57
Экономика
Lada значительно увеличила продажи автомобилей в ЕС
12:50
Общество
«Лопаты уже падали»: в Петербурге начали сбивать сосульки привязанным к веревке молотком
12:48
Общество
Ироничные постеры на тему безопасности в городском транспорте появились в петербургских автобусах
12:46
Экономика
Москва продлила кредит для Венгрии на строительство АЭС
12:45
Общество
Владимир Путин поздравил папу римского Франциска с 85-летием
12:43
Общество
В Петербурге растет суточный показатель смертности от коронавируса
12:42
Шоу-бизнес
Леонид Агутин заявил, что участие в новогодних шоу не приносит денег
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Леонид Агутин заявил, что участие в новогодних шоу не приносит денег

Шоу-бизнес
Леонид Агутин заявил, что участие в новогодних шоу не приносит денег
wikipedia.org  /  Okras / CC BY-SA 4.0

Москва, 17 декабря. Популярный певец Леонид Агутин признался, что не смотрит «голубые огоньки», но продолжает в них участвовать. По его словам, новогодние шоу не приносят ему денег.

Артист порадовал поклонников общением в Сети. В преддверии Нового года некоторые пользователи высказали артисту свое негодование по поводу «голубых огоньков» и честно признались, что не смотрят эти программы.

Музыкант не стал лукавить и откровенно заявил, что тоже не смотрит эти шоу. Да и телевизора, как оказалось, у него нет. Агутин спокойно отнесся к нежеланию поклонников смотреть шоу и посоветовал им делать то, что хочет душа.

«В интернете есть все, что хотите. Я не смотрю, но участвую. Потому что их смотрят миллионы! Потому что тысячи артистов мечтают туда попасть. Потому что я призван на эту службу, которая ни денег, ни, уже давно, славы никакой не приносит, только отбирает время», — заявил Агутин.

Он добавил, что продолжает работать на новогодних шоу, «дабы бога не гневить». По его словам, если повезло попасть на шоу — нужно терпеть.

Журналисты выяснили, сколько зарабатывают звезды отечественного шоу-бизнеса на частных вечеринках в преддверии Нового года. Самым дорогостоящим певцом считается Григорий Лепс. Он берет 12 миллионов рублей за выступление.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Леонид Агутин заявил, что участие в новогодних шоу не приносит денег
новый год агутин голубой огонек
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать