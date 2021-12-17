Леонид Агутин заявил, что участие в новогодних шоу не приносит денег

Москва, 17 декабря. Популярный певец Леонид Агутин признался, что не смотрит «голубые огоньки», но продолжает в них участвовать. По его словам, новогодние шоу не приносят ему денег.

Артист порадовал поклонников общением в Сети. В преддверии Нового года некоторые пользователи высказали артисту свое негодование по поводу «голубых огоньков» и честно признались, что не смотрят эти программы.

Музыкант не стал лукавить и откровенно заявил, что тоже не смотрит эти шоу. Да и телевизора, как оказалось, у него нет. Агутин спокойно отнесся к нежеланию поклонников смотреть шоу и посоветовал им делать то, что хочет душа.

«В интернете есть все, что хотите. Я не смотрю, но участвую. Потому что их смотрят миллионы! Потому что тысячи артистов мечтают туда попасть. Потому что я призван на эту службу, которая ни денег, ни, уже давно, славы никакой не приносит, только отбирает время», — заявил Агутин.

Он добавил, что продолжает работать на новогодних шоу, «дабы бога не гневить». По его словам, если повезло попасть на шоу — нужно терпеть.

Журналисты выяснили, сколько зарабатывают звезды отечественного шоу-бизнеса на частных вечеринках в преддверии Нового года. Самым дорогостоящим певцом считается Григорий Лепс. Он берет 12 миллионов рублей за выступление.