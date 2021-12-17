Исследователи расшифровали предсказание Нострадамуса в отношении США на 2022

Вашингтон, 17 декабря. Французский провидец Мишель Нострадамус сделал за свою жизнь более шести тысяч пророчеств, многие из которых сбывались. Сейчас исследователи расшифровали одно из его предсказаний в отношении США на 2022 год.

Уточняется, что предсказатель писал свои пророчества посредством шифра на латыни, итальянского, греческого и старофранцузского языков. Однако недавно специалистам удалось расшифровать его предсказание на грядущий год. В нем Соединенным Штатам предопределена незавидная роль, отметили исследователи.

В пророчестве уточняется, что в 2022 году американская сторона столкнется с невиданной инфляцией. Помимо этого, Соединенные Штаты будут терять авторитет на международной политической арене, социальные процессы внутри государства выйдут из-под контроля, а правительство продемонстрирует свою некомпетентность. Так стало известно о неожиданном предсказании Нострадамуса в отношении США на 2022 год.

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Вместе с тем древний провидец предрек экономический рост Китая. В предсказании он написал, что страна будет действовать в интересах сохранения экономического баланса, а юань может стать новой мировой валютой.

Ранее стало известно, что в Сети появился топ-7 самых страшных прогнозов известного космолога, физика-теоретика Стивена Хокинга. Ученый представил свои предсказания с научной точки зрения.