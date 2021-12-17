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«Газпром» ожидает укрепления позиций российского трубопроводного газа на рынке Европе

  /   Обновлено: 17 декабря 2021 12:36
Экономика
«Газпром» ожидает укрепления позиций российского трубопроводного газа на рынке Европе
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 17 декабря. Российская компания «Газпром» ожидает, что в среднесрочной перспективе позиции трубопроводного газа в ЕС укрепятся, так как поставки СПГ в регион могут сократиться.

С таким заявлением выступил начальник управления долгосрочных программ развития холдинга Кирилл Полоус на пленарной сессии международного форума «Газ России 2021». Дополнительных поставок сжиженного природного газа на европейский рынок не ожидается. В период с 2019-го по 2020 годы экспорт составлял порядка 120 млрд кубометров.

«По прогнозам ведущих международных консультантов в ближайшие 5 лет он (объем поставок СПГ. — Прим. ФАН) может снизиться на величину от 10 до 45 млрд куб. м. В этой связи можно ожидать дальнейшего укрепления позиций российского трубопроводного газа в Европе», — добавил Полоус.

«Газпром» ранее не стал бронировать дополнительные мощности газопровода «Ямал — Европа» для транспортировки голубого топлива в Польшу.

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Газпром поставки газа рынок европы
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