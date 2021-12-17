Стоимость студий в российских новостройках выросла за год на 45%

Москва, 17 декабря. Квадратный метр студий в новостройках РФ за третий квартал 2021 года по сравнению с тем же периодом минувшего года подорожал на 45%, до 141,7 тыс. рублей. Об этом «Известиям» сообщили аналитики «Авито Недвижимости».

Во вторичном сегменте средняя стоимость квадрата в студии за отчетный период составила 132 тысячи. Это на 40% больше, чем годом ранее.

В прошлом квартале на российский рынок новостроек вышло на 34% больше студий, чем за аналогичный период 2020 года. Это рекордный показатель роста среди всех сегментов: даже традиционно популярных у россиян «однушек» на рынке стало больше на 5%, чем в третьем квартале 2020 года, отметили аналитики.

Спрос на вторичное жилье в Москве снизился. За ноябрь 2021 года количество сделок в данном сегменте сократилось на 7,1%, следует из данных агентства недвижимости «Азбука жилья».