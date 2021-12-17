Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 декабря 12:59
12:58
Спорт
Международный союз конькобежцев объявил об отмене финала Гран-при по фигурному катанию
12:57
Общество
Первая партия вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона-Н» выпущена в гражданский оборот
12:57
Экономика
Lada значительно увеличила продажи автомобилей в ЕС
12:50
Общество
«Лопаты уже падали»: в Петербурге начали сбивать сосульки привязанным к веревке молотком
12:48
Общество
Ироничные постеры на тему безопасности в городском транспорте появились в петербургских автобусах
12:46
Экономика
Москва продлила кредит для Венгрии на строительство АЭС
12:45
Общество
Владимир Путин поздравил папу римского Франциска с 85-летием
12:43
Общество
В Петербурге растет суточный показатель смертности от коронавируса
12:42
Шоу-бизнес
Леонид Агутин заявил, что участие в новогодних шоу не приносит денег
12:40
Происшествия
Студентов медколледжа в Махачкале эвакуировали из-за взрыва газа
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Стоимость студий в российских новостройках выросла за год на 45%

  /   Обновлено: 17 декабря 2021 12:30
Экономика
Стоимость студий в российских новостройках выросла за год на 45%
pixabay.com  /  keresi72

Москва, 17 декабря. Квадратный метр студий в новостройках РФ за третий квартал 2021 года по сравнению с тем же периодом минувшего года подорожал на 45%, до 141,7 тыс. рублей. Об этом «Известиям» сообщили аналитики «Авито Недвижимости».

Во вторичном сегменте средняя стоимость квадрата в студии за отчетный период составила 132 тысячи. Это на 40% больше, чем годом ранее.

В прошлом квартале на российский рынок новостроек вышло на 34% больше студий, чем за аналогичный период 2020 года. Это рекордный показатель роста среди всех сегментов: даже традиционно популярных у россиян «однушек» на рынке стало больше на 5%, чем в третьем квартале 2020 года, отметили аналитики.

Спрос на вторичное жилье в Москве снизился. За ноябрь 2021 года количество сделок в данном сегменте сократилось на 7,1%, следует из данных агентства недвижимости «Азбука жилья».

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Стоимость студий в российских новостройках выросла за год на 45%
жилье недвижимость новостройки студии
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать