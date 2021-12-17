Российские регионы реализуют проекты газоснабжения с привлечением бюджетных кредитов

Москва, 17 декабря. Отечественные субъекты РФ используют инфраструктурные бюджетные кредиты для проведения газа, отмечают в пресс-службе Министерства строительства. Об этом пишет ТАСС.

Восемнадцать проектов по проведению газа осуществляется регионами с помощью государственных займов, заявляют в Минстрое, ссылаясь на министра ведомства Ирека Файзуллина.

«В рамках инфраструктурных бюджетных кредитов 14 регионам одобрены заявки на реализацию 18 объектов газоснабжения. К примеру, в Костромской области финансирование направят на газификацию города Нея», — отмечается в сообщении по результатам совещания Файзуллина с представителями ПАО «Газпром».

Указывается, что присутствующие на встрече дискутировали по вопросам упрощения системы проектирования и возведения специализированных объектов. Помимо этого, стороны говорили о возможном улучшении нормативной базы, которая регламентирует безопасность эксплуатации бытового газа.

Целый комплекс мер экономической поддержки субъектов был создан на федеральном уровне, чтобы развивать инфраструктуру, а также жилищное строительство. Так, регионы обладают возможностью брать инфраструктурные займы, привлекать деньги через соответствующие бонды, а также прибегать к средствам Фонда национального благосостояния.

Правительство России ранее одобрило заявки на выделение инфраструктурных кредитов, которые были получены от 80 российских регионов. Сумма выдаваемых кредитов достигает 473,7 млрд рублей.