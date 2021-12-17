Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 декабря 12:59
12:58
Спорт
Международный союз конькобежцев объявил об отмене финала Гран-при по фигурному катанию
12:57
Общество
Первая партия вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона-Н» выпущена в гражданский оборот
12:57
Экономика
Lada значительно увеличила продажи автомобилей в ЕС
12:50
Общество
«Лопаты уже падали»: в Петербурге начали сбивать сосульки привязанным к веревке молотком
12:48
Общество
Ироничные постеры на тему безопасности в городском транспорте появились в петербургских автобусах
12:46
Экономика
Москва продлила кредит для Венгрии на строительство АЭС
12:45
Общество
Владимир Путин поздравил папу римского Франциска с 85-летием
12:43
Общество
В Петербурге растет суточный показатель смертности от коронавируса
12:42
Шоу-бизнес
Леонид Агутин заявил, что участие в новогодних шоу не приносит денег
12:40
Происшествия
Студентов медколледжа в Махачкале эвакуировали из-за взрыва газа
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Российские регионы реализуют проекты газоснабжения с привлечением бюджетных кредитов

  /   Обновлено: 17 декабря 2021 12:29
Экономика
Российские регионы реализуют проекты газоснабжения с привлечением бюджетных кредитов
pixabay.com  /  stevepb

Москва, 17 декабря. Отечественные субъекты РФ используют инфраструктурные бюджетные кредиты для проведения газа, отмечают в пресс-службе Министерства строительства. Об этом пишет ТАСС.

Восемнадцать проектов по проведению газа осуществляется регионами с помощью государственных займов, заявляют в Минстрое, ссылаясь на министра ведомства Ирека Файзуллина.

«В рамках инфраструктурных бюджетных кредитов 14 регионам одобрены заявки на реализацию 18 объектов газоснабжения. К примеру, в Костромской области финансирование направят на газификацию города Нея», — отмечается в сообщении по результатам совещания Файзуллина с представителями ПАО «Газпром».

Указывается, что присутствующие на встрече дискутировали по вопросам упрощения системы проектирования и возведения специализированных объектов. Помимо этого, стороны говорили о возможном улучшении нормативной базы, которая регламентирует безопасность эксплуатации бытового газа.

Целый комплекс мер экономической поддержки субъектов был создан на федеральном уровне, чтобы развивать инфраструктуру, а также жилищное строительство. Так, регионы обладают возможностью брать инфраструктурные займы, привлекать деньги через соответствующие бонды, а также прибегать к средствам Фонда национального благосостояния.

Правительство России ранее одобрило заявки на выделение инфраструктурных кредитов, которые были получены от 80 российских регионов. Сумма выдаваемых кредитов достигает 473,7 млрд рублей.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Российские регионы реализуют проекты газоснабжения с привлечением бюджетных кредитов
регионы минстрой россии газоснабжение файзуллин инфраструктурные кредиты
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать