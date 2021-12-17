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Политолог Марков: американские ведущие сбегают из студии под напором аргументов

Политика
Политолог Марков: американские ведущие сбегают из студии под напором аргументов
Федеральное агентство новостей

Москва, 17 декабря. Политолог Сергей Марков рассказал о забавном случае, который произошел с ним во время участия в американском ток-шоу.

Марков поступил тактично и не стал раскрывать название телеканала и передачи, отметив лишь то, что они не самые популярные на американском рынке. Однако после случая, недавно произошедшего в прямом эфире, их рейтинги могут неплохо увеличиться.

По его словам, истерика у ведущего случилась, когда Марков заявил о невозможности войны между Россией и Украиной. Американца это настолько сильно вывело из равновесия, что в он в буквальном смысле принялся кричать и перебивать российского политолога. Однако это ему не помогло. Марков продолжил выстраивать свою линию с помощью железных аргументов.

«В результате ведущий с криком "Я не могу это больше слышать" бросил микрофон и наушники, и выбежал из студии. А все же идет онлайн, поэтому начальники эфира не сразу там поняли, что форс-мажор, что ведущий сбежал», — резюмировал он.

Стоит отметить, что в последнее время американцы активно продвигают тезис об усилении напряженности на Украине из-за действий России. Эта тема стала главной в недавней встрече главы Госдепа США Энтони Блинкена с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

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Все новости / Политика / Политолог Марков: американские ведущие сбегают из студии под напором аргументов
украина россия сша марков
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