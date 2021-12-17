«На минуточку» с Александром Малькевичем. Почему в Петербурге есть улицы убийц, но не их жертв?!

Журналист Александр Малькевич рассуждает на тему забытых имен знаменитых деятелей России.

В 2022 году исполнится 240 лет со дня рождения Александра Христофоровича Бенкендорфа — государственного деятеля, военачальника, генерала кавалерии и одного из спасителей народа во время наводнения в Петербурге в 1824 году.

Бенкендорф жил и работал в Петербурге, однако нет ни одной улицы, названной в честь генерала. Также нет ни одной улицы с именем губернатора и любимца Суворова Милорадовича, которого убил декабрист Каховский.

Улицы Милорадовича нет, но зато есть переулок Каховского, террориста, убийцы. Есть улица Рылеева, и есть улица Пестеля в центре Санкт-Петербурга.

Какое отношение Пестель имел к Санкт-Петербургу, чтобы в центре «испачкать» улицу его именем? А реально заслуженных людей мы забываем.

Есть над чем задуматься в следующем году историкам и всем неравнодушным.