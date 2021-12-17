Sohu: размещение гиперзвуковых ракет на Кубе позволит России охладить пыл США

Пекин, 17 декабря. США окажутся в сложной ситуации, если Россия решит разместить свои новейшие гиперзвуковые ракеты на Кубе, считают аналитики китайского издания Sohu.

В публикации говорится, что хитрый трюк РФ может подпортить жизнь западным военным. Страна в ответ на непрекращающееся давление с их стороны может разместить гиперзвуковые системы на Кубе. По мнению экспертов, переброска уникального российского оружия к американским границам позволит охладить пыл США, передает «ПолитРоссия».

Отмечается, что российское военное ведомство также может рассмотреть вариант с созданием там военно-морской базы. Такой шаг позволит ВМФ РФ закрепиться в Атлантическом океане. В КНР рассказали, что авторитет самой Кубы в регионе существенно возрастет благодаря этому решению.

«У Кубы была авиабаза, которой в прошлом пользовался Советский Союз. Если там разместить российский стратегический бомбардировщик Ту-160, чтобы он мог летать в соседнюю Венесуэлу и обратно, то это тоже будет очень сильно пугать американцев», – говорится в статье.

Однако на данный момент Россия и Куба ограничиваются обычными военно-техническими соглашениями. Хотя стороны регулярно выступают с заявлениями о взаимной поддержке, идея создания новой российской военной базы не обсуждается.

Ранее сообщалось, что вице-премьер РФ Юрий Борисов посетил с рабочим визитом Гавану. Стоит отметить, что Москва очень серьезно относится к возможному созданию военных баз за рубежом, в том числе на Кубе, передает «Царьград».