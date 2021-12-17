Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 декабря 12:58
12:57
Общество
Первая партия вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона-Н» выпущена в гражданский оборот
12:57
Экономика
Lada значительно увеличила продажи автомобилей в ЕС
12:50
Общество
«Лопаты уже падали»: в Петербурге начали сбивать сосульки привязанным к веревке молотком
12:48
Общество
Ироничные постеры на тему безопасности в городском транспорте появились в петербургских автобусах
12:46
Экономика
Москва продлила кредит для Венгрии на строительство АЭС
12:45
Общество
Владимир Путин поздравил папу римского Франциска с 85-летием
12:43
Общество
В Петербурге растет суточный показатель смертности от коронавируса
12:42
Шоу-бизнес
Леонид Агутин заявил, что участие в новогодних шоу не приносит денег
12:40
Происшествия
Студентов медколледжа в Махачкале эвакуировали из-за взрыва газа
12:40
Общество
Исследователи расшифровали предсказание Нострадамуса в отношении США на 2022
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Sohu: размещение гиперзвуковых ракет на Кубе позволит России охладить пыл США

Армия
Sohu: размещение гиперзвуковых ракет на Кубе позволит России охладить пыл США
youtube.com  /  Наука и технология

Пекин, 17 декабря. США окажутся в сложной ситуации, если Россия решит разместить свои новейшие гиперзвуковые ракеты на Кубе, считают аналитики китайского издания Sohu.

В публикации говорится, что хитрый трюк РФ может подпортить жизнь западным военным. Страна в ответ на непрекращающееся давление с их стороны может разместить гиперзвуковые системы на Кубе. По мнению экспертов, переброска уникального российского оружия к американским границам позволит охладить пыл США, передает «ПолитРоссия».

Отмечается, что российское военное ведомство также может рассмотреть вариант с созданием там военно-морской базы. Такой шаг позволит ВМФ РФ закрепиться в Атлантическом океане. В КНР рассказали, что авторитет самой Кубы в регионе существенно возрастет благодаря этому решению.

«У Кубы была авиабаза, которой в прошлом пользовался Советский Союз. Если там разместить российский стратегический бомбардировщик Ту-160, чтобы он мог летать в соседнюю Венесуэлу и обратно, то это тоже будет очень сильно пугать американцев», – говорится в статье.

Однако на данный момент Россия и Куба ограничиваются обычными военно-техническими соглашениями. Хотя стороны регулярно выступают с заявлениями о взаимной поддержке, идея создания новой российской военной базы не обсуждается.

Ранее сообщалось, что вице-премьер РФ Юрий Борисов посетил с рабочим визитом Гавану. Стоит отметить, что Москва очень серьезно относится к возможному созданию военных баз за рубежом, в том числе на Кубе, передает «Царьград».

Вернуться назад
Все новости / Армия / Sohu: размещение гиперзвуковых ракет на Кубе позволит России охладить пыл США
сша минобороны рф куба ракеты гиперзвук
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать