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Анна Курникова поделилась фото двойняшек-именинников от Энрике Иглесиаса

Шоу-бизнес
Анна Курникова поделилась фото двойняшек-именинников от Энрике Иглесиаса
Федеральное агентство новостей  /  instagram.com / @annakournikova / instagram.com / @enriqueiglesias

Лос-Анджелес, 17 декабря. Теннисистка Анна Курникова принимает поздравления: ее старшие сын и дочь отпраздновали день рождения. Спортсменка показала трогательные кадры с детьми.

Анна Курникова уже несколько лет счастлива в браке с музыкантом Энрике Иглесиасом. В этом году они отпраздновали 20-летие с момента знакомства. Звезды воспитывают троих детей: старшим двойняшкам Николасу и Люси исполнилось по четыре года. Теннисистка отпраздновала день рождения наследников и поделилась трогательными фото в Instagram.

Анна Курникова поделилась фото двойняшек-именинников от Энрике Иглесиаса
Федеральное агентство новостей / instagram.com / @annakournikova

Курникова познакомилась с Иглесиасом на съемках его музыкального клипа. Спортсменка появилась в ролике как приглашенная звезда, которой по сюжету требовалось принять участие в любовном эпизоде. С тех пор они счастливы вместе. В 2020 году теннисистка родила младшую дочь Машу. Стоит отметить, папарацци не удалось заснять ее беременный живот, лишь позднее Курникова сама поделилась кадрами в интересном положении.

Модель плюс-сайз Эшли Грэм также готовится стать матерью. Звезда поделилась фото с заметно округлившимся животом с модной фотосессии.

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Все новости / Шоу-бизнес / Анна Курникова поделилась фото двойняшек-именинников от Энрике Иглесиаса
день рождения иглесиас курникова
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