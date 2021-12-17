Анна Курникова поделилась фото двойняшек-именинников от Энрике Иглесиаса

Лос-Анджелес, 17 декабря. Теннисистка Анна Курникова принимает поздравления: ее старшие сын и дочь отпраздновали день рождения. Спортсменка показала трогательные кадры с детьми.

Анна Курникова уже несколько лет счастлива в браке с музыкантом Энрике Иглесиасом. В этом году они отпраздновали 20-летие с момента знакомства. Звезды воспитывают троих детей: старшим двойняшкам Николасу и Люси исполнилось по четыре года. Теннисистка отпраздновала день рождения наследников и поделилась трогательными фото в Instagram.

Федеральное агентство новостей / instagram.com / @annakournikova

Курникова познакомилась с Иглесиасом на съемках его музыкального клипа. Спортсменка появилась в ролике как приглашенная звезда, которой по сюжету требовалось принять участие в любовном эпизоде. С тех пор они счастливы вместе. В 2020 году теннисистка родила младшую дочь Машу. Стоит отметить, папарацци не удалось заснять ее беременный живот, лишь позднее Курникова сама поделилась кадрами в интересном положении.

Модель плюс-сайз Эшли Грэм также готовится стать матерью. Звезда поделилась фото с заметно округлившимся животом с модной фотосессии.