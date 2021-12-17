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В Сенате отказались дать нелегалам защиту от депортации из США

Весь мир
В Сенате отказались дать нелегалам защиту от депортации из США
pixabay.com  / 

Вашингтон, 17 декабря. Парламентарий Сената США Элизабет Макдоноу заблокировала план демократов по предоставлению защиты мигрантам. По ее мнению, предложение партии противоречит необходимым правилам палаты. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Макдоноу отказалась включать положение о защите мигрантов в общий социальный план, предложенный администрацией Джо Байдена. В случае принятия этой инициативы она защищала бы определенные категории беженцев от высылки в течение пяти лет и предоставляла временное разрешение на работу. По оценке Бюджетного управления конгресса, положение могло охватить около 6,5 млн человек, проживающих в США нелегально.

По мнению парламентария, предложение демократов не отвечает ряду правил, которым должны соответствовать все подобные инициативы. Одно из них заключается в том, что указанные в законопроекте меры должны напрямую относиться к федеральному бюджету. Макдоноу считает, что в случае принятия положения правительство не сможет отказать мигрантам в грин-карте, даже если заявители не соответствуют стандартам программы.

«Это существенные изменения политики с долгосрочными последствиями, точно такие же, как те, которые мы рассматривали ранее. У этого предложения будут серьезные бюджетные последствия», — заявила она.

Сенатор от штата Иллинойс Ричард Дурбин, помогавший разрабатывать иммиграционную политику, отметил, что разочарован этим решением.

«Мы рассматриваем другие варианты. Возможно, что-то останется», — сказал он.

Ранее стало известно, что вооруженные гражданские активисты съезжаются в Техас, чтобы помогать полиции отлавливать мигрантов.

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мигранты сша сенат
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