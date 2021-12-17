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В «Лукойле» допустили подорожание барреля нефти почти до 400 долларов

Экономика
В «Лукойле» допустили подорожание барреля нефти почти до 400 долларов
flickr.com  /  Фотобанк Moscow-Live.ru

Москва, 17 декабря. «Драматичное удорожание нефти к 2050» году ожидает планету, рассказал вице-президент «Лукойла» Леонид Федун в ходе презентации доклада «Перспективы развития мировой энергетики до 2050 года». Об этом пишет ТАСС.

Черное золото резко вырастет в цене на фоне высокого инфляционного давления, которое делает энергию менее доступной для мирового населения, полагает представитель отечественного нефтеконцерна.

Компания «Лукойл» предлагает три варианта развития энергетического сегмента, причем в рамках всех трех ожидается, что баррель нефти вырастет в цене выше 100 долларов к 2050 году.

Эволюционный сценарий предполагает, что «бочка» подскочит в цене до 128 долларов на инфляции, а также квотах на выбросы CO2 для нефтепроизводителей. Равновесный сценарий указывает на ценовой рост до 197 долларов за аналогичный объем. Прогноз под названием «Трансформация» отталкивается от стоимости энергоносителя в 380 долларов за баррель.

Наибольшее подорожание ресурса может случиться до 2050 года, если актуальными останутся проблемы малого инвестирования в разработку, а также добычу традиционных энергоносителей, убежден Федун. С его точки зрения, уровень потребления традиционных ископаемых будет стабилен вплоть до 2030 года, а начиная с 2035 года, потребление жидкого топлива начнет снижаться в США и Китае.

Федун отдельно подчеркивает, что Российская Федерация может получить статус мирового лидера по поставкам углеводородов с низким углеродным следом к 2050 году.

Следующий год станет крайне волатильным для нефтяного рынка, но ситуация может быть радикально изменена действиями стран-участниц ОПЕК+, дает свой прогноз глава «Газпром нефти» Александр Дюков.

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нефть прогноз федун лукойл
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