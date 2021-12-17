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Прозаик Михаил Карс рассказал, сложно ли зарабатывать писательством сегодня
Общество
Прозаик Михаил Карс рассказал, сложно ли зарабатывать писательством сегодня
Невские Новости  /  Надежда Дроздова

Ремесло писателя всегда казалось людям загадкой, при этом загадкой привлекательной. Что именно несет в себе писательский труд? И сложно ли быть писателем сегодня, ведь интерес к литературе у нынешнего поколения не так силен, как раньше? С этими вопросами ФАН обратился к одному из представителей творческой профессии, российскому прозаику и поэту, члену Российского союза писателей Михаилу Карсу.

По его словам, работа писателей неизбежно проходит по разным сценариям, однако неизменным остается одно: на рынке нынче большая конкуренция и каждый старается определить свою нишу и найти своего читателя.

«Сегодня не совсем легко обеспечивать семью за счет одних только авторских гонораров. К тому же писатель не может устроиться по своему профилю на работу. Он может работать кем угодно — автором различных текстов, редактором или вообще заниматься любой другой работой, не имеющей никакого отношения к писательству. Но ни одно издательство никогда не возьмет в штат сотрудника на должность «писатель». Как правило, с авторами заключают контракты на публикацию», — рассказывает Михаил Карс.

Обязанностью творца в таком случае будет не только создание качественных литературных произведений, написанных грамотным языком и в неповторимом стиле. Важно, чтобы книги автора были действительно интересными и актуальными для публики, иначе их никто не купит. Для этого нужно понимать, как именно выбиваться вперед на литературном рынке, и действовать планомерно и методично, создавая свои шедевры.

Прозаик Михаил Карс рассказал, сложно ли зарабатывать писательством сегодня
pixabay.com / ElasticComputeFarm

К слову, современной аудитории интересны не только бестселлеры или научпоп, но и старая добрая поэзия. Пусть ее бум и пришелся на давно ушедшие эпохи, работа стихотворца, как и прозаика, сегодня жива.

«Поэзия — это крик души и своего рода счастье, которым хочется делиться бесконечно. Современная поэзия рассматривается через призму авторского восприятия действительности, поэтому она в большей степени может отражать все чувства современного человека, — пояснил собеседник ФАН. — Если рассматривать, например, [Сергея] Есенина и современного поэта, то схожесть между ними может быть только в подаче, так как слог у них будет отличаться. Тем не менее желание людей писать о России, природе и любви не исчезло, и это говорит о том, что поэты прошлого сделали важное дело. Они передали нам через стихи свое отношение к Родине».

Ранее писатель Михаил Карс поведал о литературных предпочтениях современной молодежи. По его словам, нынешнее поколение любит читать фантастику и приключения, при этом молодежи важно, чтобы в книгах были исторические факты.

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Все новости / Общество / Прозаик Михаил Карс рассказал, сложно ли зарабатывать писательством сегодня
россия книги поэзия литература писатель поэты михаил карс
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