«Союзмультфильм» снимет анимационный сериал по мотивам «Умки»

Москва, 17 декабря. Студия «Союзмультфильм» готовится перезапустить советский мультфильм «Умка». Новый проект выйдет на экраны в многосерийном формате.

Идея новой адаптации мультфильма «Умка» появилась у создателей после полнометражного фильма «Умка на елке», который вышел в 2019 году. Проект был тепло встречен зрителями и стал поводом для многосерийного перезапуска. Глава студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева отметила, что новый анимационный сериал больше сосредоточится на вопросах экологии, передает портал «Культура».

Работа над новой «Умкой» уже стартовала в студии. Слащева подчеркнула: перезапуск будет учитывать современные культурные тренды, чтобы добиться понимания зрителями всех возрастов. Мультсериал включит в себя не только развлекательный контент, но и обучающий.

«Союзмультфильм» также готовится к премьере перезапуска анимационного сериала «Ну погоди!». Релиз новых эпизодов «Ну погоди! Каникулы» состоится 17 декабря.