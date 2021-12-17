Зачем Европарламент принял резолюцию по Украине с призывом санкций против России

ЕС и США отныне будут активнее следить за поведением Киева, так как Москва показала полную готовность дипломатически ответить на любую провокацию Украины. Такую позицию в беседе с ФАН высказал политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

Резолюция Европарламента

Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию по ситуации на границах Украины, в которой содержится призыв к ЕС подготовиться к введению экономических ограничительных мер против России в случае эскалации.

За резолюцию проголосовали 548 парламентариев, против выступили 69 депутатов, воздержались 54. Резолюции парламента Евросоюза не обязательны к исполнению, но страны-члены прислушиваются к мнению парламентариев.

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В утвержденной резолюции ЕП в числе прочего призывают верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля «обеспечить информирование Совета ЕС о действиях России, Совет должен быть готов быстро согласовать дальнейшие совместные шаги, в частности, принятие суровых экономических и финансовых санкций, в тесной координации с США и странами НАТО, другими партнерами».

Контроль за Киевом

Как отметил Евгений Валяев, отношения между Россией и Украиной уже прошли точку наивысшей эскалации, когда обе стороны обвиняли друг друга в намерениях начать войну. С тех пор состоялся долгожданный диалог президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, а из Киева слышны заявления о готовности к дипломатическим контактам с Москвой. Заявления о введении санкций против России «за гипотетическую агрессию против Украины» — это эхо тех дней, когда стороны якобы активно стягивали свои вооруженные силы к границам.

«Россия своим шагом по стягиванию войск к украинской границе добилась того, чтобы старшие партнеры Киева — в первую очередь речь о США — контролировали шаги украинского лидера Владимира Зеленского и не допускали провокаций со стороны Украины. Москва показала, что будет реагировать, например, на использование на линии разграничения украинской стороной боевых беспилотников. Москва вынудила Германию публично раскритиковать Киев за использование «Байрактара». Даже США в дальнейшем публично оправдывались, заявляя, что ни в коем случае не призывают Киев к войне с Россией», — пояснил Евгений Валяев.

Федеральное агентство новостей /

По его словам, можно было проследить, как в течение двух недель бывший посол США в России Майкл Макфол, близкий к администрации Байдена, сначала делал заявления, что Украина уже не так слаба, как в 2014 году, и готова дать отпор Москве, а чуть позже сказал, что Вашингтон ни в коем случае не лоббирует войну между Россией и Украиной. Хотя на фоне поведения европейских лидеров появлялось стойкое ощущение, что Вашингтон может подстрекать Киев к активным шагам.

«Россия этим кризисом добилась важного — ЕС и США отныне будут ответственнее следить за поведением Киева, так как Москва показала полную готовность ответить на любую провокацию Украины. В том числе дипломатическими шагами — усиливая экономическую и политическую интеграцию с Донбассом», — пояснил Евгений Валяев.

Санкции получат зеленый свет

Он заметил, что из негатива — заявления Запада о новых санкциях против России. Те пакеты санкций, что подготовили американцы и европейцы как гипотетические, вряд ли покроются слоем пыли. Скорее всего, им будет дан зеленый свет по какой-нибудь другой причине. Например, из-за убийства Зелимхана Хангошвили в Берлине, в котором фактически обвинили официальное российское руководство.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не согласна с решением суда по делу Хангошвили, которое вынесли в Германии. Кроме того, МИД РФ отверг обвинения в причастности Москвы к убийству Хангошвили.

Федеральное агентство новостей / Равид Гор

Главный негатив этой истории, продолжает Евгений Валяев, заключается в том, что убийство произошло именно в Германии. В стране, которая является важнейшим экономическим и политическим партнером России со стороны Запада. Мы уже увидели заявления, что сертификация «Северного потока — 2» может затянуться до середины 2022 года, хотя ранее озвучивались другие, более короткие сроки. Это может быть связано как раз с Хангошвили.

«России могут поставить ультиматум по этому делу, в заложниках которого окажется «СП-2». «Северный поток — 2» никогда не станет просто бизнес-проектом, в нем всегда будет много политики. Существуют вероятные негативные сценарии, которые подразумевают, что «СП-2» вообще никогда не заработает. Для России будет очень важно, какую линию поведения выберут новые власти Германии в двусторонних отношениях. Будут ли они продолжать линию Ангелы Меркель, которая сочетала санкции с развитием торговых отношений с Россией и доверительным контактом с Путиным. Или Олаф Шольц будет искать новые подходы, которые, скорее всего, окажутся более резкими и неприятными своими последствиями для Москвы», — добавил Евгений Валяев.

Он заметил, что Россия в этой ситуации, чтобы не сильно зависеть от конъюнктуры на Западе, нуждается в контактах с другими мировыми лидерами. Речь, конечно же, об Индии и Китае.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

В начале декабря президент России посетил с официальными визитом Индию, а позже провел онлайн-переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. Кремль анонсировал, что ведется подготовка к саммиту «Россия — Индия — Китай», что, по сути, заменяет собой формат БРИКС.

«Бразилия и Южная Африка тут остаются по разным причинам за бортом. В феврале 2022 года в Китае состоится зимняя Олимпиада, которую США используют для демонстрации своих возможностей по дипломатическому давлению на Пекин. Владимир Путин будет важным гостем Пекина на открытии Игр, там же состоится встреча с Си Цзиньпином, чтобы обсудить дальнейшие шаги России и Китая в отношениях с Западом. Можно с высокой степенью предполагать, что зимние Олимпийские игры продемонстрируют разделение мира на два полюса», — заключил Евгений Валяев.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с государственным переворотом, произошедшим в стране.

Ранее лидер «Движения русских социалистов Новороссии», ветеран войны в Донбассе Александр Матюшин (позывной «Варяг») заявил, что в 2014 на юго-востоке Украины начался геноцид русских. Он уверен, что нельзя допустить повторения этого геноцида — очередного нападения ВСУ и добровольческих батальонов на русских граждан, проживающих в Донбассе и на территории, контролируемой Киевом.