Лазарев и Топалов представили совместный трек

Москва, 17 декабря. Участники группы Smash!! воссоединились для записи песни «Новый год». Об этом рассказали сами Влад Топалов и Сергей Лазарев.

Музыканты разместили на своих страницах в Instagram публикации, которые обрадовали поклонников Smash!! Они представили песню «Новый год» в честь 20-летия группы.

«В канун нашего юбилея и Нового года мы решили добавить всем новогоднего настроения и сделать подарок тем, кто любил наш дуэт и до сих пор его помнит. Мы записали для вас новую дуэтную версию песни «Новый год»», — написал Сергей Лазарев.

Smash!! был одним из самых популярных коллективов в начале 2000-х. Распад команды шокировал поклонников. Считается, что причиной распада группы стал «эмоциональный разлад» между артистами. Лазарев в одном из интервью говорил, что он с Топалов сильно поругался и вынужден был уйти. Музыканты стали заниматься сольной карьерой, а через какое-то время помирились.