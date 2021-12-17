Новый главный тренер «Спартака» Ваноли будет получать 1,5 млн евро в год

Москва, 17 декабря. Новый главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Паоло Ваноли будет получать 1,5 миллиона евро в год. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

О назначении Ваноли на пост главного тренера «Спартак» объявил в пятницу. Итальянец уже познакомился с инфраструктурой стадиона и руководителями различных служб клуба. По информации издания «Спорт-Экспресс», работавший с «Челси» и «Интером» на позиции ассистента Ваноли будет получать в столичном клубе 1,5 миллиона евро.

Паоло Ваноли пришел на смену Рую Витории, который в качестве тренера не оправдал ожидания ни руководства, ни болельщиков красно-белых. В итоге «Спартак» решил попрощаться с португальцем и поблагодарил его за проделанную работу.