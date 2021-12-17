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Минпромторг России разработал меры по сдерживанию роста цен на лом

Экономика
Минпромторг России разработал меры по сдерживанию роста цен на лом
pixabay.com

Москва, 17 декабря. Экспортные пошлины на лом и отходы черных металлов могут быть повышены в 2022 году в случае роста цен, пишет ТАСС со ссылкой на замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова.

Лом — важнейшее сырье для металлургии, а также для строительной отрасли и автопрома, отметил чиновник. По его словам, перед министерством стоит задача — оставить его в России.

«Если будем видеть, что цена на лом в мире растет, а такие предпосылки есть, и объем вывоза за рубеж увеличивается, значит, будем предлагать дальнейшее увеличение этой пошлины», — добавил Евтухов.

Правительство России в ноябре 2021 года приняло решение о повышении минимальной ставки экспортной пошлины на лом с 70 до 100 евро за тонну. Изменения вступят в силу с 1 января следующего года. Ставка пошлины составит 5%, но не менее 100 евро за тонну. Минпромторг намерен следить за ситуацией на внутреннем и внешнем рынках и в случае изменения цен вернется к обсуждению размера пошлины.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов ранее выступил против продления экспортных пошлин на металлы с 1 января. Он подчеркнул, что пошлины негативно влияют на конкурентоспособность отечественных производителей, поэтому они имеют временный характер.

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Все новости / Экономика / Минпромторг России разработал меры по сдерживанию роста цен на лом
минпромторг рф евтухов торговля пошлины металлы лом
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