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Глава «Газпром нефти» не исключил высокую волатильность на мировом рынке нефти в 2022 году

Экономика
Глава «Газпром нефти» не исключил высокую волатильность на мировом рынке нефти в 2022 году
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 17 декабря. Высокая волатильность будет наблюдаться на мировом нефтяном рынке в следующем году, однако ОПЕК+ может вмешаться и стабилизировать ситуацию, заявил глава «Газпром нефти» Александр Дюков.

Дюков напомнил о кризисе весной 2020 года, когда спрос на черное золото и его стоимость резко обвалились. При этом альянсу удалось за несколько месяцев исправить положение и вернуть котировки к приемлемым 40 долларам за баррель.

«И я бы, скорее, опасался, может, какого-то перегрева и чрезмерного роста цены, поскольку это может влиять на мировую экономику, в том числе на спрос на углеводороды», — добавил глава российской компании в ходе брифинга.

«Газпром нефть» по итогам года ожидает рекордную чистую прибыль. Налоговые отчисления в российский бюджет достигнут около 1 трлн рублей. По итогам января — сентября 2021 года компания получила прибыль по МСФО, относящуюся к акционерам, в размере 357 млрд рублей.

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дюков газпром нефть ОПЕК+ мировой рынок нефти
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