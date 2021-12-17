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Телеведущий Норкин развеселил зал свежим анекдотом о семейной паре из Израиля в США

  /   Обновлено: 17 декабря 2021 11:54
Политика
Телеведущий Норкин развеселил зал свежим анекдотом о семейной паре из Израиля в США
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 17 декабря. Известный российский телеведущий Андрей Норкин в очередной раз порадовал зрителей свежим анекдотом.

Ведущий рассказал юмореску в ходе ток-шоу «Место встречи» на канале НТВ. Гости студии активно обсуждали очередную тему эфира, поэтому Норкину пришлось разряжать обстановку анекдотом в тему.

На этот раз шутка Норкина касалась пожилой семейной пары из Израиля, которая приехала на отдых в Нью-Йорк. Они пришли в в роскошный район Манхэттен, где решили пообедать в кошерном ресторане. К паре подошел официант из Китая, который говорил на иврите, что очень удивило гостей.

Телеведущий Норкин развеселил зал свежим анекдотом о семейной паре из Израиля в США
Федеральное агентство новостей / Екатерина Иванова

Семейная пара осталась в восторге от угощений, а также оценила высокий профессионализм обслуживающего персонала. Они попросили официанта пригласить к ним хозяина заведения. Далее Норкин продекламировал диалог между ними.

— «Где же вы нашли такого китайца с блестящим знанием иврита? — спрашивает пара.

— Тшш, говорите тише, пожалуйста, он думает, что это английский, — отвечает им хозяин», — сказал Норкин.

Анекдот так понравился зрителям, что студия буквально «взорвалась» от смеха.

Ранее Норкин порадовал гостей ток-шоу еще одним анекдотом про еврея. По сюжету репатриант приехал в Израиль и сел в машину к таксисту.

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норкин место встречи анекдот
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