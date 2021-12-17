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Несогласный с политикой властей Польши военнослужащий попросил убежища в Белоруссии

Армия
Несогласный с политикой властей Польши военнослужащий попросил убежища в Белоруссии
wikimedia.org  /  Ministerstwo Obrony Narodowej

Минск, 17 декабря. Польский военнослужащий, который нес службу на границе с Белоруссией, попросил политического убежища в республике.

Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что польский военный решил перебраться в республику из-за несогласия с политикой Варшавы.

«В связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Белоруссии», — сказано в сообщении.

Ранее замглавы МИД Польши Павел Яблоньский обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в якобы подготовке новой волны миграционного кризиса. По его словам, белорусский лидер может использовать беженцев в качестве оружия против стран Евросоюза.

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белоруссия польша военнослужащий убежище
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