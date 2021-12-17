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Апелляционный суд Ливии приостановил деятельность избиркома до окончания разбирательств

Африка
Апелляционный суд Ливии приостановил деятельность избиркома до окончания разбирательств
facebook.com  /  المفوضية الوطنية العليا للانتخابات - High National Elections Commission

Мисурата, 17 декабря. Ливийский апелляционный суд не утвердил предварительный список кандидатов в президенты и приостановил все процедуры Высшей национальной избирательной комиссии до окончания разбирательств.

Постановление основывалось на «недействительности формирования нынешней ВИК и, следовательно, на ничтожности всех ее решений». Суд прекратил работу избиркома по подготовке к всенародному голосованию, проведение которого запланировали на 24 декабря, на фоне вероятного переноса президентских и парламентских выборов.

Ранее член ливийского избиркома Абу Бакр Марда сообщил, что проведение всеобщего голосования в запланированную дату «осталось в прошлом». По его словам, ВИК не хватило времени, тем более на организацию предвыборной агитации.

Комиссия передала соответствующий отчет профильному комитету Палаты представителей, чтобы парламентарии изучили сложности, с которыми столкнулось ведомство на стадии подачи апелляций после публикации возможного списка кандидатов на президентских выборах, и вынесли решение. Примечательно, что ВИК не коснулись технические проблемы.

При этом председатель комитета по наблюдению за плебисцитом уже заявлял о переносе голосования на новую дату, поскольку проведение 24 декабря стало невозможным. Кроме того, парламентарий по внутренним делам призывал власти признать провал в сфере обеспечения безопасности избирательного процесса.

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ливия
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