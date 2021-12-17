Людям хочется чуда: психотерапевт объяснил, кто становится жертвами лже-коучей

Исполнение всех желаний, мегапохудение, повышение финансового уровня, завоевание любви олигарха, эффективное раскрытие творческого потенциала — это лишь некоторые темы курсов и марафонов, которые навязчиво предлагаются сейчас во всех социальных сетях.

Коучи, чья квалификация вызывает большие сомнения, обещают научить всему и сразу. Причем продавцы этих суперкурсов заранее гарантируют небывалый успех. Они предлагают обучающие материалы, которые не несут никакой реальной ценности. По сути, людям продают пустышку. И как показывает статистика, количество жертв таких лже-учителей с каждым новым месяцем лишь растет.

Почему многие из нас так искренне верят этим непонятным блогерам и мотиваторам и как без их помощи решать волнующие проблемы в беседе с ФАН, объяснил психотерапевт, семейный психолог и сексолог Евгений Кульгавчук.

фото из личного архива Евгения Кульгавчука /

— Евгений Александрович, почему у россиян так востребованы услуги многочисленных «волшебных» коучей?

— Людям хочется чуда. Многие в детстве читали сказку «Буратино». Но и многие забывают с возрастом эпизод про дерево и Алису с Базилио. Так вот, важно перечитывать детские сказки. Конечно, многие простодушно верят всему, что им обещают. Ведь маркетологи и копирайтеры пишут тексты, которые хочется читать, спикеры говорят то, что от них хотят услышать. И печально, что это превращается в бесконечный процесс. То есть после очередного разочарования люди не останавливаются, а идут дальше, веря в то, что в другом месте — другой коуч, вот он точно уж даст, что нужно, и так по кругу!

— Понятно, профессионализм маркетологов, спикеров, копирайтеров... Но на какую именно категорию людей действуют их приемы?

— На тех, кого можно назвать эмоционально незрелым человеком. Это неуверенные в себе люди, которым для того, чтобы чувствовать себя уверенно, нужны «подпорки». Их эмоции «замерли» в развитии на уровне детских проявлений. Они похожи на больших детей, раз застряли где-то детстве, то и нуждаются в руководстве. Кстати, у них ничего не бывает в меру. Если любовь — то «до умопомрачения» и изживания со свету дуг друга, если спорт — то до изнеможения и проблем со здоровьем, если работа — то до инфаркта. Это если вкратце описать эмоционально незрелого человека.

pixabay.com / Tumisu

— Есть совет, как таким людям перестать попадать на уловки непонятным блогерам и мотиваторам?

— Отвечу на вопрос примером. Так, возьмем область психологии. Профессионалы всегда честны в прогнозах, дают гарантию на свою работу и говорят о том, что нужно будет работать вместе. А лже-коучи и мотиваторы говорят, что делать ничего не нужно, они сделают счастье «под ключ», без хлопот и забот. Ничего не бывает просто так и сразу. Конечно, можно иногда играть в лотерею. И даже можно когда-то выиграть. Но полагаться на то, что выигрыш обязательно будет, и нужно лишь покупать билеты, и можно особо не работать, не заниматься развитием — это, конечно, не оптимизм и вера в будущее, а ограниченная дееспособность. Важно понимать все это и надеяться только на себя, внешнюю помощь принимать лишь как помощь, точку зрения, не более. Да, она может быть полезной. Но нужно взрослеть и не надеяться, что кто-то за вас сделает вам счастье. Счастье нужно изготавливать самим.

Накануне телеведущая Ксения Собчак выпустила видео про рынок лже-коучей а, разобрав схемы и стратегии людей, которые «продают воздух».