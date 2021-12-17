Пользователи Twitter с негодованием отнеслись к очередному провалу в памяти Байдена

Вашингтон, 17 декабря. Пользователи социальной сети Twitter активно обсуждают очередной конфуз президента США Джо Байдена, который на важном мероприятии опять забыл имя одного из своих министров.

Американский лидер принял участие в церемонии вручения медалей Почета солдатам, которые принимали участие в военных операциях в Ираке и Афганистане. В процессе своего выступления Байден не смог с первого раза вспомнить, как зовут министра обороны США Ллойда Остина.

Скандальное видео выступления появилось в Twitter. Пользователи социальной сети стали изгаляться над американским лидером, который частенько забывает имена своих подопечных.

«Неужели так сложно прочитать то, что написано на бумажке?», — негодует один из комментатов. «Всей стране стыдно за него», — подчеркнул другой.

Стоит отметить, Байден может забывать имена не только своих подопечных. Однажды он не смог вспомнить, как зовут австралийского премьера Скотта Моррисона во время их совместной пресс-конференции, на которой была презентована новая оборонительная инициатива AUKUS. Американский лидер попытался ловко выйти из неудобной ситуации и начал называть своего австралийского коллегу «приятелем», «парнем с противоположной стороны» и «господином премьер-министром».