Медики из ЮАР зафиксировали снижение числа заболевших COVID-19

Претория, 17 декабря. Южноафриканские исследователи отметили снижение количества новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки в стране зарегистрировали 24 785 пациентов, накануне — 26 976.

Наибольшее количество заболевших фиксируют в провинции Гаутенг. На нее приходится около трети подтвержденных случаев. На втором месте в списке расположилась префектура Квазулу-Наталь с 5 821 заразившимся человеком.

Большинство составляют инфицированные новым штаммом «Омикрон». Медики Южно-Африканской Республики также отметили резкое снижение числа лиц, нуждающихся в госпитализации, — с 620 до 347.

ЮАР стала мировым центром распространения новой вариации COVID-19, однако, по сообщению Всемирной организации здравоохранения, республика больше не является страной с наибольшим количеством зараженных штаммом «Омикрон».

Ранее министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид сообщил, что власти Соединенного Королевства снимут запрет на въезд в страну из ЮАР и еще десяти африканских государств. Это связано с тем, что случаи выявления заражения новой мутацией COVID-19 перестали быть завозными.