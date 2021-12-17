Посланник США обсудил подготовку к выборам с главой Избиркома Ливии

Тунис, 17 декабря. Специальный посланник США в Ливии Ричард Норланд подтвердил поддержку Вашингтоном запланированных на 24 декабря всеобщих выборов.

Это произошло во время встречи с главой Высшей национальной избирательной комиссии (ВИК) Имадом ас-Саихом, которая состоялась в штаб-квартире ливийского офиса Госдепартамента США в столице Туниса. Американский дипломат выразил уверенность руководства Соединенных Штатов в способности комиссии достичь результатов в проведении свободных и справедливых выборов, говорится на официальной странице посольства Вашингтона в Twitter.

السفير نورلاند: "في لقاء مع الدكتور السايح رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم في تونس، جددت دعم الولايات المتحدة للانتخابات وثقتنا في قدرة المفوضية على الوصول الى نتائج انتخابات حرة ونزيهة." #ليبيا pic.twitter.com/Rh5R21wpEX — U.S. Embassy - Libya (@USAEmbassyLibya) December 16, 2021

Примечательно, что накануне член ВИК Абу Бакр Марда заявил, что в назначенную дату, 24 декабря, всенародные выборы не состоятся. Такое решение ведомства вызвано нехваткой времени.

Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей резко раскритиковал назначение американского дипломата Стефани Уильямс на должность советника генерального секретаря ООН в Ливии. По его словам, это верный шаг к отсрочке и дальнейшему срыву избирательного процесса в североафриканской стране.