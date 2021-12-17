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Посланник США обсудил подготовку к выборам с главой Избиркома Ливии

Весь мир
Посланник США обсудил подготовку к выборам с главой Избиркома Ливии
archive.defense.gov  /  U.S. Department of Defense

Тунис, 17 декабря. Специальный посланник США в Ливии Ричард Норланд подтвердил поддержку Вашингтоном запланированных на 24 декабря всеобщих выборов.

Это произошло во время встречи с главой Высшей национальной избирательной комиссии (ВИК) Имадом ас-Саихом, которая состоялась в штаб-квартире ливийского офиса Госдепартамента США в столице Туниса. Американский дипломат выразил уверенность руководства Соединенных Штатов в способности комиссии достичь результатов в проведении свободных и справедливых выборов, говорится на официальной странице посольства Вашингтона в Twitter.

 

 

Примечательно, что накануне член ВИК Абу Бакр Марда заявил, что в назначенную дату, 24 декабря, всенародные выборы не состоятся. Такое решение ведомства вызвано нехваткой времени.

Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей резко раскритиковал назначение американского дипломата Стефани Уильямс на должность советника генерального секретаря ООН в Ливии. По его словам, это верный шаг к отсрочке и дальнейшему срыву избирательного процесса в североафриканской стране.

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выборы ливия
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