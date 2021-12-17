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Сергей Лазарев рассказал о конфликтах с Владом Топаловым в Smash!!

Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о конфликтах с Владом Топаловым в Smash!!
instagram.com  /  @lazarevsergey / @vladtopalovofficial

Москва, 17 декабря. Певец Сергей Лазарев разругался в пух и прах с коллегой Владом Топаловым, с которым вместе выступал в группе Smash!! Он объяснил, что стало причиной разлада в их отношениях.

По словам Лазарева, в самом начале своего творческого пути они были не разлей вода. Оба артиста вышли из «Непосед» и были друзьями с детства. Как отметил 38-летний певец, у них была легенда, что они с Топаловым двоюродные братья. И разбиватели девичьих сердец так себя и чувствовали.

«Влад — родной мне человек. Полтора-два года так и было, а потом начались ссоры, конфликты, скандалы, недопонимания. Головокружительный успех часто все это провоцирует. Постепенно мы страшно переругались, я вынужден был уйти, и спустя полгода начал сольную карьеру», — заявил Сергей Лазарев в интервью изданию «СтаХит».

По словам певца, расставание было для него очень болезненным и сложным. Музыкант уходил в никуда и при этом с «дикими амбициями», желанием доказать, что может добиться успеха и без коллектива.

Сергей Лазарев регулярно радует поклонников своим творчеством и новинкам. Он с большой любовью относится к музыке и не приемлет фальши. Музыкант заявил, что сравнивать артистов с блогерами нельзя. Более того, по его мнению, блогеры — это временное явление.

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Все новости / Шоу-бизнес / Сергей Лазарев рассказал о конфликтах с Владом Топаловым в Smash!!
лазарев конфликт топалов
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