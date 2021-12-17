Великобритания вновь откроет въезд для ЮАР и еще десяти африканских стран

Претория, 17 декабря. Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид сообщил, что власти снимут запрет на въезд в страну из Южно-Африканской Республики и еще десяти государств Черного континента.

Во время выступления в Палате общин британского парламента Джавид сообщил, что случаи выявления нового штамма коронавирусной инфекции «Омикрон» перестали быть завозными. В связи с этим правительство исключит 11 африканских государств из «красного списка стран повышенного риска».

«В связи с широким распространением новой мутации вируса по всему миру ограничительный список теперь менее эффективен для предотвращения проникновения штамма в страну из-за рубежа. Поэтому я могу объявить, что, хотя прибывающие из-за границы путешественники по-прежнему должны будут сдавать анализы на заражение коронавирусом, мы снимем запрет на въезд», — заявил глава британского минздрава.

Ранее южноафриканские медики выяснили, что большая часть из 78 000 исследованных пациентов, инфицированных вариацией «Омикрон», пожаловались на сильное першение в горле и боли в области поясницы.