Военные Китая и Вьетнама вместе спасают мир

Примером того, как пандемия коронавируса сближает военно-политические интересы конфликтующих государств, становятся совместные вьетнамо-китайские военные учения, которые получили название «Спасение мира — 2021». Они проходят во вьетнамском городе Монгкай, на границе с КНР.

По сценарию мероприятия стороны занимаются оказанием медицинской помощи жертвам условной пандемии, переселившимся из очага поражения, и представляющими эпидемиологическую опасность для местного населения.

Китайские и вьетнамские специалисты биологической защиты и военные врачи-эпидемиологи осуществляют отбор проб и дезинфекцию местности. Кроме того, представители двух армий на месте развернули два мобильных эпидемиологических госпиталя, которые состоят из быстровозводимых палаток, а также автомобильных фургонов, представляющих собой многофункциональные медицинские модули.

ТАСС / Бобылев Сергей

Обе стороны демонстрируют высокотехнологичные образцы медицинского вооружения, применяемого для выявления инфекции, ее локализации и лечения.

Также на учениях представлены беспилотные летательные аппараты для обнаружения очагов поражения, системы визуализации для прямой трансляции аварийных ситуаций, а также спутниковые средства связи.

Война Китая с Вьетнамом

Нужно отметить, что все это происходит в пределах территории, на которой в 1979 году прошли кровопролитные бои между армиями Китая и Вьетнама.

Поводом к войне между двумя социалистическими государствами стала операция вьетнамских войск против режима Пол Пота в Камбодже, который третировал пограничные территории Вьетнама и вьетнамскую общину в этой стране.

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Устав терпеть провокации на своей границе, и заручившись поддержкой Москвы, в декабре 1978 года Вьетнам ввел войска в соседнюю Камбоджу, где удалось быстро сменить кровавый режим Пол Пота и привести к власти в этой стране провьетнамского Хенг Самрина.

Китай, который выступал на стороне Пол Пота, в виде некоего возмездия за потерю союзника, заручившись поддержкой Вашингтона, нанес удар на севере Вьетнама.

Итог: порядка двадцати тысяч погибших с каждой стороны. В дальнейшем Пекин портил жизнь своим вьетнамским соседям, используя многочисленную китайскую диаспору, проживающую во Вьетнаме. Агенты Поднебесной вели диверсионную работу, раздували межнациональную рознь, распространяли фальшивые деньги, провоцировали беспорядки, саботировали указания властей. Все это вело к углублению политического раскола между странами.

Спорные территории

Какое-то потепление в отношениях наметилось только после распада Советского Союза, а первые практические шаги к разрядке прошли в начале XXI века.

Однако, 21 июня 2012 года во Вьетнаме издается «Закон о море», согласно которому, острова Спратли и Парасельские, расположенные в Южно-Китайском море, относятся под вьетнамскую юрисдикцию. В ответ Пекин своим внутренним законодательством принимает под свою юрисдикцию острова Сиша (Парасель) и Нанша (Спратли), а также прилегающие к ним воды и с заявкой на шельф, богатый минеральными ресурсами.

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После этого начинает свое развитие конфликт за эти земли. Доходит до того, что стороны физически уничтожают рыболовные суда противника, заходящие в воды спорной территории.

Один международный скандал следует за другим. Казалось бы, близкие по менталитету и социальной ориентированности государства не могут найти точки для цивилизованного диалога.

Перед лицом общего врага

В сентябре 2021 года, США, Австралия и Великобритания объединяются в военный альянс, получивший название AUKUS, имеющий ярко выраженную антикитайскую направленность.

В преддверии официального оформления союза, стороны проводили многочисленные консультации со странами, потенциально ориентированными против Китая.

ТАСС / Фадеичев Сергей

В ходе гласных и негласных переговоров дипломаты США и Британии выясняли желание тех или иных государств Индо-Тихоокеанского региона подтвердить готовность выступить в качестве союзника (или даже участника) будущего альянса. В частности, во Вьетнам, в августе 2021 года, приезжала вице-президент США Камала Харрис, которая, помимо прочего, настойчиво предлагала руководству Вьетнама американские услуги по «усилению давления на Пекин» с целью «принуждения Китая к следованию Конвенции ООН по морскому праву».

США, что важно, так и не поставили подпись под этой конвенцией, и требования к ее исполнению в сторону других государств выглядят как минимум странно.

Еще до встречи с Харрис, вьетнамские политики уже озвучили, с кем им по пути, а с кем — не очень. Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь в разговоре с послом КНР во Вьетнаме Сюн Бо заявил последнему, что республика не будет входить ни в какие антикитайские альянсы.

И вот теперь весь мир видит практическое воплощение сближения Вьетнама и Китая. Пусть это пока всего лишь действия, следующие духу времени (и пандемии), но даже эти простые военно-медицинские учения показывают, что политики двух азиатских стран немного иначе смотрят на свои разногласия, чем представляется в Вашингтоне.