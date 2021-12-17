Экс-адвокат Трампа Коэн намерен судиться с бывшим президентом

Вашингтон, 17 декабря. Бывший адвокат экс-главы США Дональда Трампа Майкл Коэн подал в суд на 45-го президента в связи со "сговором". Об этом информирует газета New York Daily.

Бывший адвокат Трампа обвинил его и федеральное американское правительство в сговоре, который связан с возвращением Коэна в тюрьму якобы из-за работы над книгой. Экс-защитника 45-го президента США осудили за финансовые и другие нарушения. Коэн получил три года тюрьмы, но вышел в мае при условии домашнего ареста.

Экс-адвокат Трампа нарушил правила и правоохранители вернули его в пенитенциарное учреждение. Однако Коэн снова вышел. В поданном адвокатом иске утверждается, что возвращение в тюрьму якобы связано с его работой над книгой о Трампе.

Бывший президент США в сентябре подал в суд на собственную племянницу и редакцию New York Times. Иск Трампа связан с разглашением конфиденциальных данных.