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Ученые из ЮАР сообщили о результатах изучения нового штамма COVID-19 «Омикрон»

Весь мир
Ученые из ЮАР сообщили о результатах изучения нового штамма COVID-19 «Омикрон»
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Претория, 17 декабря. Южноафриканские медики выявили самые частые симптомы нового штамма коронавирусной инфекции «Омикрон».

Согласно докладу экспертов, изучивших около 78 тысяч случаев заболевания, большая часть пациентов жалуется на першение в горле и боль в области поясницы. Врачи отметили, что у инфицированных ранними штаммами людей подобных эффектов не наблюдалось.

Основными признаками поражения COVID-19 являлись сильный кашель, высокая температура, утрата обоняния и вкусовых ощущений, а также давящая боль в груди. Медики отметили, что в случае заражения «Омикроном» пациентам на 23% реже требуется госпитализация. При этом врачи предупредили, что говорить о более легком течении вируса пока рано, так как им нужно больше времени на лабораторные исследования.

Эпицентром распространения нового штамма стал юг Черного континента. На текущий момент наибольшее число заболевших зарегистрировано в Южно-Африканской Республике.

Ранее ФАН сообщал, что Кубок африканских наций по футболу, перенесенный с 2021 на 2022 год, оказался под угрозой срыва из-за темпов распространения «Омикрона» на материке.

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африка юар омикрон
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