Мясные блюда и желтый гарнир на новогоднем столе помогут правильно встретить год Тигра

Москва, 17 декабря. Символом Нового 2022 года является Голубой Водяной Тигр, которого на праздничном застолье можно порадовать мясными блюдами и гарниром в желтой цветовой гамме. Об этом рассказала член экспертного состава Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу НАДЭП Гульшат Осипова.

Тематикам праздника и новогоднего меню обязательно должны соответствовать вкусам и предпочтениям того животного, год которого только наступает. Так как тигр относится к хищным зверям, то главным блюдом на праздничном столе должно стать мясо, чем больше, тем лучше. Для этого прекрасно подойдет баранина, свинина, индейка, гусь, курица, утка. Однако от говядины стоит отказаться, чтобы почтить символ уходящего года — Быка.

«Необходимо, чтобы блюдо имело эстетический вид, так как символ 2022 года любит совершенство и красоту во всем. Великолепно впишутся в данное меню бутерброды с бужениной или канапе с паштетом», — заявила Осипова в интервью РИА Новости.

Федеральное агентство новостей /

Кроме того, в новогоднее меню важно включить помимо основного горячего блюда и закусок гарнир. В данном случае стоит обратить внимание на овощи, которые можно запечь, сварить, потушить или приготовить на гриле. При этом особенно по вкусу Тигру окажутся блюда, оформленные в желтой и оранжевой цветовой гамме. Например, при готовке полезными будут шафран и куркума.

Специалисты Российского экологического оператора ранее призвали использовать самодельные игрушки для елки на Новый год. Такое решение поможет провести праздник с меньшим вредом для природы.