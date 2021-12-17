ЗРК С-500 обеспечит надежное противоракетное прикрытие дальних рубежей России

Москва, 17 декабря. Новейший российский ракетный комплекс С-500 «Прометей» в первую очередь предназначен для противоракетной обороны, а его предшественник – С-400 «Триумф» – занимается в основном противовоздушной обороной.

По словам экспертов, боеприпасы для «Прометея» слишком дорогие, чтобы тратить их на обычные цели, поэтому С-500 работает с угрозами сложными, недоступными другим системам. Он в состоянии сбивать баллистические ракеты в ближнем космосе, а также бороться с передовыми американскими истребителями-невидимками, передает «Звезда».

Стоит подчеркнуть, что у «Прометея» сократилось время реакции на цель: 3-4 секунды против 9-10 у «Триумфа». Отмечается, что С-500 будет играть важную роль в эшелонированной системе ПВО России. Его основными задачами будут являться прикрытие дальних воздушных рубежей на высоте до 200 километров, борьба со сложными целями, заатмосферный перехват.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что зенитные системы «Прометей» и комплексы «Панцирь-СМ» будут интегрированы в единый контур. По мнению экспертов, ЗРК С-500 существенно повысит обороноспособность государства, передает «Царьград».