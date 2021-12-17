Депутаты Госдумы готовят законопроект о «черном списке» банковских клиентов

Москва, 17 декабря. Законопроект, согласно которому у российских банков появится реестр граждан, участвующих в отмывании денег, готовится в Государственной думе, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, проект станет частью антиотмывочной платформы Центробанка РФ «Знай своего клиента». Депутаты намерены завершить работу над документом к январю. В случае принятия законопроекта у банков появится еще одна категория сомнительных клиентов — дропперы. К ней будут относится граждане и компании, на чьи счета выводятся деньги, полученные в результате незаконной деятельности.

Опрошенные изданием эксперты сомневаются в практической ценности реестра. Они сообщили о высоких рисках изоляции от банковских услуг граждан, внесенных в «черный список» по ошибке. Специалисты предлагают депутатам продумать механизм реабилитации держателей карт.

Центробанк ранее предложил установить обязательную сумму для возврата средств, похищенных мошенниками. Регулятор также пообещал учесть мнение банков при подготовке законопроекта.