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Российская туристка Елена рассказала о способах попасть в закрытые страны Евросоюза

  /   Обновлено: 17 декабря 2021 11:27
Общество
Российская туристка Елена рассказала о способах попасть в закрытые страны Евросоюза
freepik.com  /  stockking

Москва, 17 декабря. Российская туристка Елена, которая несмотря на пандемию сумела побывать в закрытых странах Евросоюза, рассказала об организации отдыха за границей.

Девушка сообщила, что за год ей удалось посетить три европейские страны: Венгрию, Австрию и Германию. По ее словам, для путешествий необходимо иметь лишь загранпаспорт, шенгенскую визу и отрицательный ПЦР-тест. Однако вместо него подойдет сертификат вакцинации или справка о перенесенном COVID-19.

«Используйте открытые страны как транзит, а не как конечную точку. Сейчас очень легко попасть в Европу через Венгрию, которая открыта для туризма», — рассказала Елена в своем блоге «Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ» на платформе «Яндекс.Дзен».

Российская туристка Елена рассказала о способах попасть в закрытые страны Евросоюза
pixabay.com /

Она также посоветовала отказаться от самолетов в пользу поездов или автобусов. Блогер отметила, что за все время ее путешествий там ни разу не спрашивали документы, требуя лишь электронный билет.

Кроме того, путешественница призвала не бояться стран, где якобы все работает только по QR-кодам. Отели зачастую не придерживаются строгих правил, а еду можно покупать на вынос.

Исследование аналитиков сервиса «Яндекс.Путешествия» показало, что Армения, Таиланд и Турция вошли в топ популярных у россиян стран для «зимовки». До пандемии самыми востребованными направлениями для поездок зимой были Вьетнам и Индонезия.

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россия туризм европа блогер путешествия
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