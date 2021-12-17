Кубок африканских наций могут отменить из-за COVID-19

Яунде, 17 декабря. Кубок африканских наций по футболу 2022 года могут отменить из-за распространения нового штамма коронавирусной инфекции «Омикрон».

Сроки организации мероприятия, изначально запланированного на 2021 год, сдвинули на 9 января 2022 года. Страной проведения турнира стал Камерун.

Африканская конфедерация футбола столкнулась с критикой и недовольством английских клубов из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Игроки, представляющие британские команды, будут вынуждены отправиться на принудительный карантин после возвращения на родину. Это лишит их возможности участвовать в матчах на неопределенный срок.

Ранее ФАН сообщал, что количество больных коронавирусной инфекцией на Черном континенте превысило 8 миллионов. По данным аналитиков, в Африке от COVID-19 погибло более 217 тысяч человек.

Антирекорды по-прежнему держат ЮАР, Марокко, Тунис и Эфиопия. Самая тяжелая ситуация сохраняется в Южно-Африканской Республике.