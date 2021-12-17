Японская Mazda модернизировала родстер MX-5

Хиросима, 17 декабря. Автомобилестроительная компания из Японии презентовала общественности улучшенный вариант модели MX-5.

Спорткар Mazda MX-5 получил масштабное обновление. Поколение будущего года стало легче, получило новые цвета кузова и оформления интерьера. Помимо этого, транспортное средство подверглось техническим изменениям.

Основное нововведение, которое осуществили инженеры Mazda, заключается в установке на родстер современной системы стабилизации KPC или Kinematic Posture Control, которая не дает кузову авто крениться на высоких скоростях.

Prt Scr twitter.com / @MazdaEspana

Цветовая гамма экстерьера расширилась за счет оттенка Platinum Quartz Metallic, а в число вариаций выбора салонного оформления вошла отделка натуральной кожей Terracotta Nappa.

Компания также представила эксклюзивную версию 990S, название которой символизирует облегченную массу автомобиля — всего 990 кг. Спорткар оборудуется силовым агрегатом на 1,5 литра мощностью 130 л.с. Реализация машины на территории Японии стартует уже после Нового года. Стоимость MX-5 начинается от 2,9 млн иен или 1,8 млн рублей.