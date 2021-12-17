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Володин анонсировал расследование из-за отклонения Совфедом закона от Минпросвещения

Политика
Володин анонсировал расследование из-за отклонения Совфедом закона от Минпросвещения
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 17 декабря. Госдума проведет служебное расследование после того, как Совет Федерации отклонил законопроект Минпросвещения, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

Речь идет о законопроекте об использовании в школах и колледжах только верифицированных государством онлайн-ресурсов и электронных учебно-методических материалов.

Сенаторы отклонили этот закон, чтобы в него внесли техническую правку, а также предложили депутатам ГД создать согласительную комиссию для доработки документа и принятия его парламентом. В результате в Госдуме решили провести служебное расследование обстоятельств принятия закона.

«По итогам этого расследования мы будем делать выводы», — рассказал Володин.

Ранее депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест. По словам Володина, документ также был повторно направлен на месяц для обсуждения в регионы.

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Все новости / Политика / Володин анонсировал расследование из-за отклонения Совфедом закона от Минпросвещения
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