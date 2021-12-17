Новое соглашение между NASA и Роскосмосом позволит европейцам летать на «Союзах»

Москва, 17 декабря. Решение о возобновлении полетов европейских астронавтов на кораблях «Союз» по перекрестной программе будет приниматься в США.

Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев рассказал в интервью «Интерфаксу», что вопрос о возобновлении полетов европейских астронавтов на российских космических кораблях в настоящее время не решен. По его словам, все будет зависеть от позиции NASA.

«Это как американцы решат», — сообщил Крикалев.

Отметим, что в начале ноября текущего года глава представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в РФ Рене Пишель назвал условие для возобновления полетов европейцев на «Союзах». По его словам, это станет возможно после заключения соглашения о перекрестных полетах между Роскосмосом и NASA.

Ранее Infox писал, что российская госкорпорация объявила тендер на проведение научно-исследовательских работ по вопросам организации пилотируемых полетов на Луну. Также стало известно, что межпланетная станция «Луна-25» будет запущена в июле 2022 года.