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Сотрудники ФСБ задержали вербовщика ИГ в общежитии МИРЭА

  /   Обновлено: 17 декабря 2021 11:16
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали вербовщика ИГ в общежитии МИРЭА
РУФСБ России по Архангельской области

Москва, 17 декабря. Силовики задержали сторонника «Исламского государства»1 (ИГ1 — террористическая организация, запрещена в РФ), который пытался завербовать студентов МИРЭА в террористы. Об этом сообщила Федеральная служба безопасности (ФСБ) России.

Как уточняет ФСБ, задержанный — студент МИРЭА. По данным спецслужбы, он призывал учащихся вуза бороться с оружием в руках за установление халифата. Задержание проводилось в общежитии МИРЭА, его видео опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.

В ноябре ФСБ сообщила о задержании в Ялте подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. По предварительным данным, мужчина в 2017-2018 годах передавал СБУ секретные сведения, в том числе о сотрудниках ФСБ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Все новости / Происшествия / Сотрудники ФСБ задержали вербовщика ИГ в общежитии МИРЭА
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