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Финал конкурса «Мисс Мира» перенесли из-за коронавируса

Общество
Финал конкурса «Мисс Мира» перенесли из-за коронавируса
TACC  /  Мальгавко Сергей

Сан-Хуан, 17 декабря. Финал «Мисс Мира» перенесли в последний момент из-за подтвержденных случаев коронавируса среди участниц. Об этом сообщается на странице конкурса красоты в Facebook.

Решение о переносе приняли после тестирования участниц и организаторов конкурса на коронавирус. Выяснилось, что у некоторых из них результат теста оказался положительным. Заболевшие находятся на карантине под наблюдением врачей.

«После консультаций с представителями здравоохранения и экспертами было принято решение об отсрочке», — говорится в сообщении.

Финал «Мисс Мира» должен был состояться в пятницу в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико. Членам жюри предстояло выбрать победительницу среди конкурсанток из 97 стран мира. Теперь мероприятие должно пройти в ближайшие 90 дней.

Новый штамм коронавируса распространяется по всему миру. Речь идет об «Омикроне». ВОЗ призвал людей прививаться, чтобы защитить свое здоровье.

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