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Четыре грузовика столкнулись на трассе под Красноярском

Происшествия

Массовое ДТП случилось сегодня, 17 декабря, утром на 18-ом километре дороги «Глубокий обход г. Красноярска» в Емельяновском районе, сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В результате двух столкновений пострадали семь автомобилей, пострадавших нет.

Грузовой КамАЗ, который двигался со стороны поселка Березовка, врезался с Isuzu, следовавшего во встречном направлении со стороны поселка Емельяново.

Ехавшие за Isuzu пять автомобилей пытались уйти от столкновения с КамАЗом, но врезались друг в друга.

Очевидцы аварии поделились кадрами с места ДТП.

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Все новости / Происшествия / Четыре грузовика столкнулись на трассе под Красноярском
дтп красноярский край грузовики
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