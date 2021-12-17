Четыре грузовика столкнулись на трассе под Красноярском

Массовое ДТП случилось сегодня, 17 декабря, утром на 18-ом километре дороги «Глубокий обход г. Красноярска» в Емельяновском районе, сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.
В результате двух столкновений пострадали семь автомобилей, пострадавших нет.
Грузовой КамАЗ, который двигался со стороны поселка Березовка, врезался с Isuzu, следовавшего во встречном направлении со стороны поселка Емельяново.
Ехавшие за Isuzu пять автомобилей пытались уйти от столкновения с КамАЗом, но врезались друг в друга.
Очевидцы аварии поделились кадрами с места ДТП.