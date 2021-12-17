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Тарасова рассказала о своем состоянии после пропуска съемок «Ледникового периода»
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Тарасова рассказала о своем состоянии после пропуска съемок «Ледникового периода»

Шоу-бизнес
Тарасова рассказала о своем состоянии после пропуска съемок «Ледникового периода»
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 17 декабря. Тренер Татьяна Тарасова пошла на поправку после неожиданного ухудшения самочувствия. Судья телепроекта «Ледниковый период» успокоила поклонников в беседе со СМИ.

Татьяна Тарасова уже несколько лет является бессменным председателем судей шоу «Ледниковый период». Однако в этом сезоне тренер неожиданно пропустила съемки финального эпизода телепроекта. Как оказалось, спортивная наставница столкнулась с проблемами со здоровьем, однако ее самочувствие наладилось. Тарасова рассказала журналистам о своем состоянии, передает «СтарХит».

«Со мной все в порядке. Спасибо за беспокойство!» — заверила тренер.

Несмотря на обнадеживающее сообщение Тарасовой, коллеги по фигурному катанию беспокоятся о ее состоянии. Так, фигурист Алексей Ягудин поделился переживаниями и подчеркнул, что его любовь всегда находится с тренером.

Хореограф Илья Авербух не смог сдержать эмоций, когда говорил о здоровье Тарасовой. Фигурист призвал поддержать тренера аплодисментами во время съемок финала шоу и расплакался перед публикой.

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