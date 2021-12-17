Юмористка Наталья Медведева призвала не сравнивать КВН и шоу «Игра»

Москва, 17 декабря. Популярная юмористка и одна из участниц известного российского телешоу «Женский Comedy Club» Наталья Медведева в эфире YouTube-шоу «Петя любит выпить» высказала свое мнение о нашумевшем шоу «Игра», пишет Teleprogramma.pro.

«Я смотрела «Игру». Это очень круто. Мне очень понравилось. Командный качественный юмор. Мне было очень хорошо. А потом я посмотрела 60-летие КВН и тоже получила огромное удовольствие. Нельзя сравнивать «Игру» и КВН. КВН — это был юбилей, тосты, ностальгическое милое состояние. Меня туда звали четыре раза, но я не пошла. И на «Игру» не пошла», — заявила Медведева.

По мнению артистки, за такими проектами нужно следить исключительно со стороны.

«Это как ностальгия, но участвовать — нет. У меня сердце не выдержит. Сил просто нет», — заявила женщина-комик.

Ранее юмористка отмечала, что с экс-участницами шоу Comedy Woman она практически не пересекается, но поддерживает отношения, общаясь через соцсети и иногда по телефону.

Наталья Медведева сейчас востребована как актриса и телеведущая. Начинала свою карьеру она, как и многие, в КВН. Она являлась участницей команды «Федор Двинятин» вместе с Александром Гудковым.

Напомним, трансляция шоу «Игра» была приостановлена на телеканале ТНТ по причине прений с компанией «АМиК», принадлежащей создателю КВН Александру Маслякову.

На первый взгляд, передача очень напоминает привычный «Клуб веселых и находчивых». На сцене выступают даже те же команды.

Ранее сообщалось, что Масляков напрямую обвинил создателей шоу «Игра» в краже идеи.