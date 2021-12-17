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Саудовская Аравия направила в Афганистан первую партию гуманитарной помощи

Весь мир
Саудовская Аравия направила в Афганистан первую партию гуманитарной помощи
Global Look Press  /  Kawa Basharat/XinHua

Кабул, 17 декабря. Первые два самолета с гуманитарным грузом прибыли из Саудовской Аравии в Афганистан по воздушному мосту, организованному Центром гуманитарной помощи имени короля Салмана (KSRelief).

Два борта несли на себе 1647 продовольственных корзин и 192 сумки с теплыми вещами общим весом в 65 тонн 746 килограммов.

В ближайшее время саудовские власти планируют направить в Афганистан еще четыре самолета с подобными грузами. Таким образом, вес всей помощи составит более 197 тонн.

Кроме того, Центром гуманитарной помощи имени короля Салмана готовит к отправке наземный конвой из 200 грузовиков, которые перевезут средства первой необходимости в азиатскую республику с территории соседнего Пакистана.

В настоящий момент в Афганистане прогрессирует гуманитарный кризис, выражающийся в острой нехватке продуктов первой необходимости и отсутствии у государства средств для компенсации наблюдаемого дефицита. Ситуация усугубляется наступившим зимним периодом, который накладывается на невозможность закупки электричества из-за границы.

По информации ООН, 98% от 38-миллионного населения республики систематически голодают, 70% приобретают еду в долг, то есть находятся в глубочайшей нищете. При этом стоимость продуктов питания, топлива и иных товаров первой необходимости растет из-за их нехватки.

Тем временем Всемирная продовольственная программа уже предоставила гуманитарную помощь 15 миллионам афганцев в 2021 году, в том числе семи миллионам только в ноябре. В целом для решения кризиса необходимо порядка 220 миллионов долларов ежемесячных траншей новому правительству южноазиатской страны.

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