Саудовская Аравия направила в Афганистан первую партию гуманитарной помощи

Кабул, 17 декабря. Первые два самолета с гуманитарным грузом прибыли из Саудовской Аравии в Афганистан по воздушному мосту, организованному Центром гуманитарной помощи имени короля Салмана (KSRelief).

Два борта несли на себе 1647 продовольственных корзин и 192 сумки с теплыми вещами общим весом в 65 тонн 746 килограммов.

Saudi Arabia dispatches humanitarian aid to Afghanistan#A1TV pic.twitter.com/USrDAeTpNj — A1 TV (@A1TV9) December 17, 2021

В ближайшее время саудовские власти планируют направить в Афганистан еще четыре самолета с подобными грузами. Таким образом, вес всей помощи составит более 197 тонн.

Кроме того, Центром гуманитарной помощи имени короля Салмана готовит к отправке наземный конвой из 200 грузовиков, которые перевезут средства первой необходимости в азиатскую республику с территории соседнего Пакистана.

Saudi Arabia to send humanitarian aid to Afghanistan through Pakistan https://t.co/SMBmhf4Bj8 — Suhiel ahemead (@ahmedsuhiel1) December 17, 2021

В настоящий момент в Афганистане прогрессирует гуманитарный кризис, выражающийся в острой нехватке продуктов первой необходимости и отсутствии у государства средств для компенсации наблюдаемого дефицита. Ситуация усугубляется наступившим зимним периодом, который накладывается на невозможность закупки электричества из-за границы.

По информации ООН, 98% от 38-миллионного населения республики систематически голодают, 70% приобретают еду в долг, то есть находятся в глубочайшей нищете. При этом стоимость продуктов питания, топлива и иных товаров первой необходимости растет из-за их нехватки.

In #Afghanistan The world's biggest humanitarian crisis is at the door!

The country is expected to experience the hardest winter in its history, with temperatures of up to -25 degrees...#AfghanistanCrisis https://t.co/C9y23RqITV pic.twitter.com/dJuicLQmNt — IDDEF International (@IDDEFen) December 10, 2021

Тем временем Всемирная продовольственная программа уже предоставила гуманитарную помощь 15 миллионам афганцев в 2021 году, в том числе семи миллионам только в ноябре. В целом для решения кризиса необходимо порядка 220 миллионов долларов ежемесячных траншей новому правительству южноазиатской страны.