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Россиянам рассказали о возможности получить денежный бонус в 5000 рублей

  /   Обновлено: 17 декабря 2021 10:57
Экономика
Россиянам рассказали о возможности получить денежный бонус в 5000 рублей
nspk.ru  /  НСПК

Москва, 17 декабря. Жители Российской Федерации, которые владеют картой национальной платежной системы «Мир», могут рассчитывать на получение приятного денежного вознаграждения. Об этом пишет издание KONKURENT.

Банковские карты «Мир» смогут принести россиянам дополнительные денежные средства. Речь идет о специальной версии карт под названием Mir Supreme.

Данный «пластик» включает широкий спектр возможностей для кешбэка от оплаты покупок в магазинах. Помимо этого, вернуть часть затраченных средств можно за поездки на такси или с походов в рестораны и кафе-бары.

Объем кешбэка достигает 10%. Аналитики говорят, что в случае достаточно активного шопинга, обладатель Mir Supreme сможет ежемесячно возвращать до 5000 рублей. Соответствующие карты возможно оформить в любом банке РФ. Кешбэк-выплаты по этой карте осуществляются каждый месяц с 16 по 20 число.

В начале декабря стало известно, что очередная денежная выплата по линии Пенсионного фонда России вскоре будет перечисляться некоторым владельцам карт национальной платежной системы. Размер пособия превышает 6000 рублей.

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мир покупки кешбэк возврат средств Mir Supreme денежные бонусы
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