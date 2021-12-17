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Проекты развития промышленных зон и транспортных узлов в Петербурге представлены Владимиру Путину
Общество
Проекты развития промышленных зон и транспортных узлов в Петербурге представлены Владимиру Путину
Невские Новости  /  Сергей Борода

Проект комплексного развития территории «Горская» и проект петербургской сети транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) были представлены в минувший четверг, 16 декабря, на заседании экспертного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» под руководством президента РФ Владимира Путина.

Оба проекта представила компания «Мегалайн», и они получили высокие оценки экспертов «Агентства стратегических инициатив» (АСИ). Заметим, в Петербурге за последние 20 лет нагрузка на транспортную сеть увеличилась более чем в два раза. Изменились стандарты качества жизни, но транспортная система города не претерпела значительных изменений: пассажирская инфраструктура общественного транспорта отстает от современных требований. Поэтому компания «Мегалайн» предлагает строительство 61 транспортно-пересадочного узла, которые решат проблему транспортной доступности, безопасности и комфорта — именно того, чего сейчас так не хватает жителям Петербурга.

Второй проект — развитие бывшей строительной площадки комплекса защитных сооружений от наводнений «Горская» — также был одобрен экспертами АСИ. В настоящее время данная территория принадлежит городу и не используется, находится в заброшенном состоянии с несанкционированными свалками и горами строительного мусора. «Мегалайн» планирует создать на территории площадью более 110 га высокотехнологичное, деловое и общественное пространство.

Как отреагировали представители наблюдательного совета АСИ? Когда оба проекта будут закончены? Что получат горожане после их реализации?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» ответит Геннадий Павлович Корупятник, генеральный директор ООО «Мегалайн».

Проекты развития промышленных зон и транспортных узлов в Петербурге представлены Владимиру Путину
Пресс-служба ТАСС /
Брифинг Геннадия Корупятника состоится в медиацентре «Патриот» в пятницу, 17 декабря, в 13:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия. Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание. Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.
Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

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