Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 декабря 11:26
11:18
Общество
Проекты развития промышленных зон и транспортных узлов в Петербурге представлены Владимиру Путину
11:17
Экономика
Японская Mazda модернизировала родстер MX-5
11:15
Весь мир
Саудовская Аравия направила в Афганистан первую партию гуманитарной помощи
11:14
Политика
Володин анонсировал расследование из-за отклонения Совфедом закона от Минпросвещения
11:14
Наука
Новое соглашение между NASA и Роскосмосом позволит европейцам летать на «Союзах»
11:14
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали вербовщика ИГ в общежитии МИРЭА
11:13
Общество
Уплотнения в животе и потеря веса могут сигнализировать о развитии рака кишечника
11:13
Экономика
Энергокризис никуда не делся: почему цена на газ в Евросоюзе снова рекордно растет
11:12
Общество
Финал конкурса «Мисс Мира» перенесли из-за коронавируса
11:08
Шоу-бизнес
Тарасова рассказала о своем состоянии после пропуска съемок «Ледникового периода»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Крымский сенатор Цеков осудил решение ЕС продлить санкции в отношении России

Политика
Крымский сенатор Цеков осудил решение ЕС продлить санкции в отношении России
council.gov.ru  /  Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 17 декабря. Санкции Евросоюза за невыполнение Минских соглашений должны применяться к Украине, а не к Российской Федерации, рассказал член комитета Совфеда по международным делам от Крыма Сергей Цеков.

Соответствующим заявлением сенатор поделился в беседе с RT. Таким образом он прокомментировал решение лидеров ЕС о продлении экономических санкций против России.

«Но вот такой оказался Евросоюз. Очень неповоротливый с точки зрения отказа от неверных решений», — подчеркнул Цеков.

Ранее лидеры 27 европейских стран приняли решение продлить экономические секторальные санкции против РФ еще на полгода. Также Россию предупредили о масштабных последствиях в случае «агрессии» против Украины. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам саммита глава Европейского совета Шарль Мишель.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Крымский сенатор Цеков осудил решение ЕС продлить санкции в отношении России
санкции ес цеков
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать