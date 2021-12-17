Крымский сенатор Цеков осудил решение ЕС продлить санкции в отношении России

Москва, 17 декабря. Санкции Евросоюза за невыполнение Минских соглашений должны применяться к Украине, а не к Российской Федерации, рассказал член комитета Совфеда по международным делам от Крыма Сергей Цеков.

Соответствующим заявлением сенатор поделился в беседе с RT. Таким образом он прокомментировал решение лидеров ЕС о продлении экономических санкций против России.

«Но вот такой оказался Евросоюз. Очень неповоротливый с точки зрения отказа от неверных решений», — подчеркнул Цеков.

Ранее лидеры 27 европейских стран приняли решение продлить экономические секторальные санкции против РФ еще на полгода. Также Россию предупредили о масштабных последствиях в случае «агрессии» против Украины. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам саммита глава Европейского совета Шарль Мишель.