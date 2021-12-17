Политик Онищенко раскритиковал Рашкина и КПРФ за скандальную выходку в Госдуме из-за QR-кодов

Доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко резко осудил акцию коммунистов в Госдуме, попытавшихся сорвать принятие закона о QR-кодах. Ранее СМИ сообщили, что во время первого чтения законопроекта о введении QR-кодов для посещения различных мероприятий, торговых центров и заведений общепита между депутатами произошла потасовка, спровоцированная представителями фракции КПРФ. Среди инициаторов скандала был замечен депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, который является подозреваемым по уголовному делу о незаконной охоте.

В ходе заседания Госдумы Рашкин и его коллеги по фракции Сергей Обухов и Денис Парфенов встали со своих мест и развернули плакат с надписью: «КПРФ против QR-фашизма». Это спровоцировало конфликт, который, как зафиксировано на видео, даже сопровождался рукоприкладством. Прозвучало предложение привлечь организаторов конфликта к ответственности по статье об экстремизме.

Невские Новости / Сергей Борода

Геннадий Онищенко, который в течение нескольких созывов был депутатом Госдумы, резко осудил такую форму «парламентской работы», которую позволили себе коммунисты.

«Мне было просто стыдно смотреть на весь этот спектакль, который устроили Рашкин и его коллеги по фракции, — отметил Онищенко в комментарии ФАН. — То, что я увидел, могу назвать только так: это конвульсивные попытки зацепиться за историю, спекулировать на памяти о некогда великой партии (Коммунистической партии Советского Союза — КПСС. — Прим. ФАН), принадлежностью к которой я некогда гордился. То, что устроили члены КПРФ в Госдуме, иначе чем недостойной пиар-акцией, я не назову».

Геннадий Онищенко напомнил о необходимости принимать срочные меры для борьбы с пандемией COVID-19, для чего нужно как можно скорее вакцинировать большинство населения, чтобы был достигнут коллективный иммунитет. Именно побуждением граждан к вакцинации обусловлена необходимость введения QR-кодов, напомнил он.

«А наши современные коммунисты все это превращают в фарс, цель которого — любой ценой обратить на себя внимание», — высказал свое личное мнение собеседник ФАН.

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

Онищенко отметил, что старшее поколение хорошо помнит историю и никаких иллюзий насчет нынешних коммунистов не строит.

«Все, кто помнит величие и трагизм советских времен, смотрят на выходки нынешних коммунистов с недоумением», — заявил политик.

Онищенко призвал думскую фракцию КПРФ прекратить заниматься самопиаром и вернуться к нормальной законотворческой работой.

«Не надо фантазировать, пугать людей и позорить нашу страну. И вообще все разговоры, построенные на запугивании наших граждан, на мой взгляд, пора оставить. Коммунисты пользуются тем, что некоторые чиновники, которые отвечают за мероприятия против COVID-19, используют запугивание как средство воздействия. От этой практики нужно как можно скорее отказываться. Наша общая задача — не запугать людей новым омикрон-штаммом, а сделать так, чтобы при помощи вакцинации проблема была как можно скорее решена», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Госдума на заседании в четверг, 16 декабря, приняла в первом чтении законопроект о QR-кодах: использовании в общественных местах сертификатов о прививке от коронавируса, наличии антител, либо медотвода от вакцинации. Члены фракции КПРФ дважды ставили на голосование вопрос о снятии законопроекта с повестки, однако большинством голосов законопроект был принят.