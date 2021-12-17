Командующий РВСН Каракаев заявил о создании в России нового мобильного ракетного комплекса

Москва, 17 декабря. Российские специалисты разрабатывают новый ракетный комплекс подвижного грунтового базирования, заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

В интервью газете «Красная звезда» он рассказал, что в ближайшие годы в ракетные войска поступят межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» и «Ярс» с улучшенными боевыми характеристиками. Каракаев добавил, что сегодня РВСН имеют в своем распоряжении комплексы стационарного шахтного базирования, а также мобильного — «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс». Кроме того, ведутся работы по созданию новых боевых систем.

«Благодаря наличию ракетных комплексов тяжелого и среднего классов "Воевода" и "Стилет", количество ядерных боезарядов в стационарной группировке в настоящее время несколько больше, чем в подвижной», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что Россия создала универсальную пусковую установку для гиперзвуковых ракет. По мнению экспертов, гиперзвуковые системы могут обеспечить стране мировое господство, передает Infox.