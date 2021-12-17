Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 декабря 11:26
11:18
Общество
Проекты развития промышленных зон и транспортных узлов в Петербурге представлены Владимиру Путину
11:17
Экономика
Японская Mazda модернизировала родстер MX-5
11:15
Весь мир
Саудовская Аравия направила в Афганистан первую партию гуманитарной помощи
11:14
Политика
Володин анонсировал расследование из-за отклонения Совфедом закона от Минпросвещения
11:14
Наука
Новое соглашение между NASA и Роскосмосом позволит европейцам летать на «Союзах»
11:14
Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали вербовщика ИГ в общежитии МИРЭА
11:13
Общество
Уплотнения в животе и потеря веса могут сигнализировать о развитии рака кишечника
11:13
Экономика
Энергокризис никуда не делся: почему цена на газ в Евросоюзе снова рекордно растет
11:12
Общество
Финал конкурса «Мисс Мира» перенесли из-за коронавируса
11:08
Шоу-бизнес
Тарасова рассказала о своем состоянии после пропуска съемок «Ледникового периода»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Командующий РВСН Каракаев заявил о создании в России нового мобильного ракетного комплекса

  /   Обновлено: 17 декабря 2021 10:51
Армия
Командующий РВСН Каракаев заявил о создании в России нового мобильного ракетного комплекса
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 17 декабря. Российские специалисты разрабатывают новый ракетный комплекс подвижного грунтового базирования, заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

В интервью газете «Красная звезда» он рассказал, что в ближайшие годы в ракетные войска поступят межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат» и «Ярс» с улучшенными боевыми характеристиками. Каракаев добавил, что сегодня РВСН имеют в своем распоряжении комплексы стационарного шахтного базирования, а также мобильного — «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс». Кроме того, ведутся работы по созданию новых боевых систем.

«Благодаря наличию ракетных комплексов тяжелого и среднего классов "Воевода" и "Стилет", количество ядерных боезарядов в стационарной группировке в настоящее время несколько больше, чем в подвижной», — объяснил он.

Ранее сообщалось, что Россия создала универсальную пусковую установку для гиперзвуковых ракет. По мнению экспертов, гиперзвуковые системы могут обеспечить стране мировое господство, передает Infox.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Командующий РВСН Каракаев заявил о создании в России нового мобильного ракетного комплекса
минобороны рф рвсн ракетный комплекс
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать